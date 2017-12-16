На игре Россия – Канада установлен рекорд посещаемости в «ВТБ Ледовом дворце»

Сборная России по хоккею одержала победу в мачте с командой Канады на Кубке Первого канала. Встреча завершилась со счётом 2:0.



Как сообщается в официальном «твиттере» ФХР, на матче был установлен рекорд посещаемости для хоккейных матчей в «ВТБ Ледовом дворце». Игру посетили 12 680 зрителей при вместимости 12 100.

15 декабря на матче Канада — Чехия на арене «ВТБ Ледовый дворец» был также установлен рекорд посещаемости матчей российского этапа Евротура без участия сборной России.

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