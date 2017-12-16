Ли: у меня нет вопросов к судьям, и канадцы, и россияне заслуживали удаления

Защитник сборной Канады Крис Ли прокомментировал поражение в матче с Россией со счётом 0:2 на Кубке Первого канала.

«У меня нет вопросов к судьям, сегодня удаляли игроков и Канады, и России. На разных играх работают арбитры. Сегодня никаких проблем не было, игроки много нарушили правила. Мы заслуживали удаления, как и игроки России. Чувствую себя прекрасно, сыграл в этом сезоне не так много матчей, но чувствую, что прибавляю от игры к игре. Я ездил в Америку, хотел попробовать силы в НХЛ. Не получилось, но я держал себя в форме, играл в хоккей дома», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.