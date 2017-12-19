Умарк: если уж меня удалили, стоило и Гарипова, это он пытался меня сбить

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» со счётом 1:2 и своё удаление за атаку вратаря Эмиля Гарипова.



«Мне кажется, мы здорово играли, довольно равный получился матч, но мелкие детали помогли сопернику одержать победу. Шайба за три секунды до конца второго периода попала в конёк нашего защитника и зашла в ворота, а мы свои голевые моменты реализовать не смогли. У них и вратарь здорово сыграл.

Что касается моего удаления, то судьям сложно такое увидеть на скорости, но я не пытался сбить вратаря или задеть его, это он пытался сбить меня. А если уж удаляете меня, то и его стоило, на мой взгляд. Но судьи здорово отработали весь матч, я не критикую, ошибки у всех случаются», — цитирует Умарка «Спорт Бизнес Online».

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Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.