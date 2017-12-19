Витолиньш: Войнов устал, дали ему паузу, посмотрим Галенюка на взрослом уровне

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от предстоящего матча с минским «Динамо».

«Настроение хорошее, все с позитивными эмоциями приехали, главное сейчас сохранить уровень, который показывали в сборных. Думаю, будет полный дворец, давно хоккея не было в Питере, в декабре это единственный домашний матч. Тот темп и та интенсивность игры, которые были на Кубке Первого канала, должны сегодня проявиться. Ребята в том же тонусе, а в дальнейшем может проявиться усталость, другие-то готовились.

Посмотрим, как Галенюк на взрослом уровне смотрится. Всё равно через год-два нам надо задействовать молодых игроков. Войнов много играл, в последнем матче чувствовалось, что у него накопилась усталость, надо ротировать состав, решили дать ему паузу. Сейчас все выздоравливают, надо, чтобы все получали игровое время.

Мы провели собрание по меньшинству и большинству. Минское «Динамо» играет в типичный канадский хоккей. Тренер требует от них много бросков с каждой позиции», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Динамо» Мн состоится 19 декабря в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.