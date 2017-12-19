Московское «Динамо» не планирует расторгать контракт с Кутейкиным

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо», помещавшее в список отказов 33-летнего защитника Андрея Кутейкина, не планирует расторгать контракт с хоккеистом и выплачивать ему компенсацию. Главная задача бело-голубых – добиться понижения зарплаты хоккеиста через арбитраж. Из списка отказов Кутейкина никто не забрал, в ВХЛ хоккеист сыграл одну встречу, а затем вернулся в первую команду.



33-летний защитник в этом сезоне провёл 42 матча в КХЛ и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «-5». Всего в КХЛ на его счету 140 (52+88) баллов за результативность в 396 играх при показателе полезности «+68».

КХЛ опровергла информацию о внесении Кутейкина в список отказов «Динамо»