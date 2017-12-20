«Адмирал» и «Динамо» Р побили рекорд КХЛ по двум самым быстрым голам в матче

«Адмирал» и рижское «Динамо», которые в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ во Владивостоке, установили новый рекорд лиги, забросив две самые быстрые шайбы с начала игры.



На 23-й секунде Роберт Саболич вывел «моряков» вперёд, а уже на 48-й секунде Микелис Редлихс сравнял счёт.



Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2009/10 во встрече между ХК МВД и «Северсталью». Тогда командам потребовалось 55 секунд, чтобы забросить две шайбы.

Продолжается первый период матча, счёт равный — 1:1.

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Видео гола Саболича можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео гола Редлихса можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.