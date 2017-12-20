Стиллман: «Адмирал» был медленным, лишённым энергии и решимости

Главный тренер «Адмирала» Фредрик Стиллман прокомментировал поражение в матче с рижским «Динамо».



«Плохая игра, казалось, что у нас нет ни энергии, ни решимости. Мы слишком много удалялись и выглядели медленными. Нам надо забыть об этом матче как можно быстрее и двигаться дальше.



Не знаю, с чем связано то, что мы третий раз подряд дома проигрываем рижскому «Динамо». Хороший вопрос, на него трудно ответить. Сегодня мы выглядели несосредоточенными и лишёнными энергии — это главная причина поражения. Хоккейная жизнь такова, что не всегда можно выставить оптимальный состав из-за травм или дисквалификаций, но мы не можем этим оправдываться. Нам всё равно надо играть лучше», — сказал Стиллман на пресс-конференции.