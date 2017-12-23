Буре: в известной степени МЧМ даже более престижен, чем взрослый ЧМ

Легендарный нападающий Павел Буре поделился ожиданиями перед молодёжным чемпионатом мира — 2018.



«Во вторник в Баффало стартует молодёжный чемпионат мира, и я легко могу себе представить, как предвкушают его начало сами игроки. В моей карьере было три таких турнира, последним из которых стал чемпионат 1991 года, когда мы ещё представляли сборную Советского Союза. С тех пор утекло много воды, хотя мотивация совершенно не изменилась. Проявить себя на высшем уровне, проверить свои силы против лучших сверстников мира. Мотивация, особенно у молодых парней, всегда огромная.



В известной степени это турнир даже более престижный, чем взрослый чемпионат мира. Хотя бы потому что туда приезжают все лучшие игроки планеты своего возраста, без каких-либо ограничений. Во взрослом хоккее, как мы знаем, такие ограничения существуют: и в случае с чемпионатом мира, и даже с Олимпийскими играми, когда в них не участвует НХЛ.



Уже много десятилетий подряд молодёжный чемпионат мира — смотр лучших талантов мирового хоккея, а заодно возможность понять, кто придёт на смену нынешней элите. Кто показывает себя на этом турнире, почти гарантированно становится звездой хоккея взрослого», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.

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