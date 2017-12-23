Стэмкос: Наместников готов оставаться в тени, и ему это нравится

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением об игре своего партнёра по команде российского форварда Владислава Наместникова.



«Наместников очень техничен, и у него очень хорошо работает голова. Мы понимаем друг друга. В последних матчах у нас снова пошла игра, мы вернули себе уверенность, создаём много моментов, не так часто играем в своей зоне. Владди готов оставаться в тени, и ему это нравится.



Про него меньше говорят? В некотором плане это даже хорошо. Наместников отлично справляется с этим, у него потрясающий характер. С ним очень легко иметь дело. Мы всё обсуждаем внутри тройки, часто говорим друг с другом. Совсем не случайно, что этот сезон складывается для него так удачно — он замечательный хоккеист. Мы поможем ему расти дальше", — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Когда Стэмкос стал Стэмковым. Маккензи – о «русском факторе» в НХЛ Пока другие клубы боятся драфтовать русских, они заправляют в «Тампе». Даже канадец Стэмкос стал русским.