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Морис: Бобровскому не понравилось то, как он пропустил вторую шайбу «Бостона»

Морис: Бобровскому не понравилось то, как он пропустил вторую шайбу «Бостона»
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал победу в четвёртом матче серии с «Бостоном» (3:2), в котором «Пантерз» уступали после первого периода со счётом 0:2.

«Ментально очень важно, что мы оставались спокойны и не делали изменений в нашей игре после первого периода. Потому что иначе это будет свидетельствовать о недостатке уверенности в нашей игре. Я думаю, что их лучший рывок пришёлся на второй период, когда Бобровский сделал несколько отличных сейвов.

Сергею не понравилось то, как он пропустил вторую шайбу соперника, и это нормально. После второго периода наша игра была на мировом уровне. Мы позволили нанести по нашим воротам лишь два броска. Хорошо играть в нужные моменты — это ключ к победе», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Дебраск, ван Римсдайк) – 08:53 (5x4)     2:0 Карло – 15:12 (5x5)     2:1 Лунделль (Родригес, Экблад) – 34:51 (5x5)     2:2 Беннетт (Лунделль, Родригес) – 43:41 (5x4)     2:3 Барков (Окпосо, Тарасенко) – 47:31 (5x5)    
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