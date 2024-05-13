Морис: Бобровскому не понравилось то, как он пропустил вторую шайбу «Бостона»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал победу в четвёртом матче серии с «Бостоном» (3:2), в котором «Пантерз» уступали после первого периода со счётом 0:2.

«Ментально очень важно, что мы оставались спокойны и не делали изменений в нашей игре после первого периода. Потому что иначе это будет свидетельствовать о недостатке уверенности в нашей игре. Я думаю, что их лучший рывок пришёлся на второй период, когда Бобровский сделал несколько отличных сейвов.

Сергею не понравилось то, как он пропустил вторую шайбу соперника, и это нормально. После второго периода наша игра была на мировом уровне. Мы позволили нанести по нашим воротам лишь два броска. Хорошо играть в нужные моменты — это ключ к победе», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

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