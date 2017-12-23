Яковлев – о своём голе: когда играешь с Гусевым, главное, открыться

Защитник СКА Егор Яковлев прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» со счётом 5:1 и свой гол с передачи Никиты Гусева.

«Очень важная победа. Мы проиграли два матча подряд. Начали очень строго, здорово провели второй период. Довели матч до победы. У нас с «Динамо» всегда очень тяжёлые игры, всегда битва. Поэтому и сегодня была боевитая игра. После сборной у нас был выходной, потом потренировались. Когда играешь с Никитой Гусевым, главное, открыться. Спасибо ему за результативную передачу. Никита сегодня был заряжен на бросок, очень много атаковал, старался, поэтому так всё и получилось. Будет приятно сыграть в родном Магнитогорске, почувствовать эмоции. Будет хорошая игра», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Видео гола Яковлева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.