Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Яковлев – о своём голе: когда играешь с Гусевым, главное, открыться

Хоккей

Защитник СКА Егор Яковлев прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» со счётом 5:1 и свой гол с передачи Никиты Гусева.

«Очень важная победа. Мы проиграли два матча подряд. Начали очень строго, здорово провели второй период. Довели матч до победы. У нас с «Динамо» всегда очень тяжёлые игры, всегда битва. Поэтому и сегодня была боевитая игра. После сборной у нас был выходной, потом потренировались. Когда играешь с Никитой Гусевым, главное, открыться. Спасибо ему за результативную передачу. Никита сегодня был заряжен на бросок, очень много атаковал, старался, поэтому так всё и получилось. Будет приятно сыграть в родном Магнитогорске, почувствовать эмоции. Будет хорошая игра», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Гусев – кошмар для «Динамо». Как СКА покуражился в Москве
Не помогла хозяевам даже первая со второго сентября шайба Евгения Артюхина.

Видео гола Яковлева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент