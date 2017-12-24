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Голы Никонцева, Юдина и Хохлачёва принесли победу «Спартаку» над «Куньлунем»

Хоккей

Хоккеисты «Спартака» с победы начали дальневосточный выезд, обыграв в первом матче поездки «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:1.

В составе победителей праздновали успех нападающий Анатолий Никонцев (16-я минута), защитник Дмитрий Юдин (18) и Александр Хохлачёв (60). В составе китайского клуба точным броском отметился нападающий Яакко Риссанен (53). Финский нападающий забросил шайбу во втором матче подряд. Защитник Кирилл Кольцов провёл первый матч за «красно-белых» после подписания контракта.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 3
0:2, 0:0, 1:1
Спартак
Москва
0:1 – Никонцев (Воронин) – 15:08 (5x5), 0:2 – Юдин (Мирнов, Воронин) – 17:07 (5x5), 1:2 – Риссанен (Лессио) – 53:11 (5x5), 1:3 – Хохлачёв – 59:28 (en)

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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