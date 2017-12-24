Голы Никонцева, Юдина и Хохлачёва принесли победу «Спартаку» над «Куньлунем»

Хоккеисты «Спартака» с победы начали дальневосточный выезд, обыграв в первом матче поездки «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:1.

В составе победителей праздновали успех нападающий Анатолий Никонцев (16-я минута), защитник Дмитрий Юдин (18) и Александр Хохлачёв (60). В составе китайского клуба точным броском отметился нападающий Яакко Риссанен (53). Финский нападающий забросил шайбу во втором матче подряд. Защитник Кирилл Кольцов провёл первый матч за «красно-белых» после подписания контракта.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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