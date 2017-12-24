Юдин — о голе: закрыл глаза и бросил, испугался, что оказался рядом с воротами

Защитник «Спартака» Дмитрий Юдин рассказал о победе над «Куньлунь Ред Стар» (3:1). Юдин стал автором победной шайбы в матче.

«Жили по московскому времени, обычно в такие часы мы как раз тренируемся. Так что нам было более-менее привычно. Может, на ребятах постарше 10-часовой перелёт как-то и сказался, но на молодых, думаю, нет. Мы, несмотря ни на что, должны выходить и показывать свой лучший хоккей, играть на победу. Может, нам помогло то, что мы уже играли в такое время. На хороших эмоциях и с позитивом вошли в игру. Сейчас нет проходных соперников, с которыми не будет сложностей. Но ничего, всё нормально, всё в рабочем режиме.

Победный гол? Артём Воронин сегодня раздавал отличные передачи, с которых не должны были промахиваться мимо ворот. Он выводил нас на очень хорошие позиции, оставалось только последнее движение — попасть шайбой в ворота. Было мало свободного пространства? Это вам так кажется. Лично я не видел этого — закрыл глаза и бросил. Испугался, что оказался так рядом с воротами.

Для меня не важна личная статистика. Главное, чтобы команда заработала три очка и выиграла. Индивидуальные показатели отходят на второй план. Нужно смотреть на командные достижения, а уже потом переходить на личности.

Не думаю, что в третьем периоде у «Спартака» подсели батарейки. Просто сопернику было некуда отступать, и он пошёл вперёд. Получилось, что чуть перехватили инициативу, но благодаря нашему прекрасному вратарю Никите Беспалову, который всё подчистил, а также нападающим, которые поймали на себя очень много шайб, мы смогли одержать победу", — сказал Юдин в интервью пресс-службе клуба.

Видео гола Юдина можно посмотреть на официальном сайте лиги.