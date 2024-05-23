Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Задоров сравнил болельщиков в Калгари и Ванкувере

Никита Задоров сравнил болельщиков в Калгари и Ванкувере
Комментарии

Российский защитник Никита Задоров сравнил болельщиков в Ванкувере и Калгари во время выступления за команды этих городов.

«Я могу сравнить с Калгари, и скажу, что у «Ванкувер Кэнакс» больше фанатов. Я имею в виду, что «Калгари» даже не команда №1 в Альберте. Время, проведённое в «Ванкувере» было невероятным. Моей семье здесь нравится, и я наслаждался каждой секундой», — приводит слова Задорова журналист Томас Дранс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, у Задорова контракт истекает летом 2024 года. В нынешнем плей-офф НХЛ Задоров сыграл 13 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бывший защитник клубов НХЛ Кевин Биекса рассказал, как Никита Задоров едва не подрался с одноклубником.

Материалы по теме
Экс-игрок НХЛ рассказал, как Задоров чуть не подрался со своим одноклубником в ресторане
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android