Инсайдер TSN назвал страны, которые в ближайшие годы примут ЧМ и МЧМ

Инсайдер TSN Горд Миллер рассказал о странах, которые примут чемпионат мира и молодёжный чемпионат мира в ближайшие годы.

Чемпионат мира примут следующие страны:

2025 год — Швеция, Дания;

2026 год — Швейцария;

2027 год — Германия;

2028 год — Франция.

Молодёжный чемпионат мира примут следующие страны:

2025 год — Канада (Оттава);

2026 год — США (Сент-Пол/Миннеаполис, Миннесота);

2027 год — Канада;

2028 год — Финляндия (возможно, в Хельсинки);

2029 год — Чехия (возможно, в Брно);

2030 год — Канада;

2031 год — США;

2032 год — нет информации;

2033 год — Канада.

Ранее Горд Миллер сообщил, что в преддверии начала летних Олимпийских игр 2024 года во Франции на встрече Международного олимпийского комитета будут окончательно определены страны, принимающие зимние Олимпийские игры 2030 и 2034 годов. Ими станут Франция и США соответственно.