Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер TSN назвал страны, которые в ближайшие годы примут ЧМ и МЧМ

Инсайдер TSN назвал страны, которые в ближайшие годы примут ЧМ и МЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер TSN Горд Миллер рассказал о странах, которые примут чемпионат мира и молодёжный чемпионат мира в ближайшие годы.

Чемпионат мира примут следующие страны:

2025 год — Швеция, Дания;
2026 год — Швейцария;
2027 год — Германия;
2028 год — Франция.

Молодёжный чемпионат мира примут следующие страны:

2025 год — Канада (Оттава);
2026 год — США (Сент-Пол/Миннеаполис, Миннесота);
2027 год — Канада;
2028 год — Финляндия (возможно, в Хельсинки);
2029 год — Чехия (возможно, в Брно);
2030 год — Канада;
2031 год — США;
2032 год — нет информации;
2033 год — Канада.

Ранее Горд Миллер сообщил, что в преддверии начала летних Олимпийских игр 2024 года во Франции на встрече Международного олимпийского комитета будут окончательно определены страны, принимающие зимние Олимпийские игры 2030 и 2034 годов. Ими станут Франция и США соответственно.

Материалы по теме
Источник: зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции, 2034-го — в США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android