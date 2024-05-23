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Кошечкин: после Бобровского российские вратари начали активнее ехать в НХЛ

Кошечкин: после Бобровского российские вратари начали активнее ехать в НХЛ
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Олимпийский чемпион по хоккею Василий Кошечкин оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Бобровский – настоящий профессионал, предан своему делу. Ответственно подходит к работе, тренировкам. Очень много времени уделяет своей форме, диетам. Неудивительно, что он столько времени играет на высоком уровне.

После Бобровского российские вратари начали активнее ехать в НХЛ. Хочется, чтобы у него всё получилось в этом плей-офф. Было бы замечательно, если бы он и «Везину» забрал. Будем за него переживать», – сказал Кошечкин в интервью Metaratings.ru.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Бобровского 12 матчей, в которых он отражал в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,14.

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