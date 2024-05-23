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Генменеджер «Колорадо»: Ничушкин — важнейшая часть нашего пазла, он суперхоккеист

Генменеджер «Колорадо»: Ничушкин — важнейшая часть нашего пазла, он суперхоккеист
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Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд высказался об отстранении российского нападающего клуба Валерия Ничушкина от игры в НХЛ на шесть месяцев

«Ты видишь эту цифру [шесть месяцев], и от этого в животе урчит. Это непросто. Ничушкин – важнейшая часть нашего пазла. Наши результаты с ним и без него обо всём говорят. Он суперхоккеист. В клубе нет таких представителей, которые не желают, чтобы Вэл всё исправил в своей жизни. Тот день, когда его отстранили, был разочаровывающим. У нас 25–30 ребят в команде. Это тяжёлая потеря, и я сопереживал команде», — приводит слова Макфарланда Sportsnet.

Напомним, Ничушкин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз», которая в итоге осталась за «звёздами» (4-2). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения.

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