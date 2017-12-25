Кузьменко: спада у ЦСКА нет, просто не везло и физики не хватало

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко прокомментировал победу над московским «Динамо» со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Много ребят были в сборных, много матчей основная и олимпийская сборные провели, от этого и тяжёлые последние матчи. Может, у нас где-то чуть-чуть сил не хватает, немного не везёт, нелепые голы пропускаем. Всё вместе совпало — и физика, и невезение. Сегодня, слава богу, переломили серию поражений за счёт характера, показали себя чуточку сильнее «Динамо».



Не сказал бы, что у ЦСКА наступил спад, сейчас все команды в таком состоянии. График тяжёлый, все матчи — через день, мне кажется, мы все в одинаковых условиях. Удаление в конце матча? Мы всегда не согласны, когда нас удаляют, ещё бы, мы согласны были», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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