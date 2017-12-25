«Динамо» уступило по буллитам ЦСКА в московском дерби

Московское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение от ЦСКА в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 2:3 Б.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Игумнов и Игорь Игнатушкин. Среди подопечных Игоря Никитина голы на свой счёт записали Мэт Робинсон и Андрей Кузьменко, победный бросок в серии буллитов реализовал Михаил Григоренко.



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