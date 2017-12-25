Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Динамо» уступило по буллитам ЦСКА в московском дерби

Хоккей

Московское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение от ЦСКА в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 2:3 Б.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Игумнов и Игорь Игнатушкин. Среди подопечных Игоря Никитина голы на свой счёт записали Мэт Робинсон и Андрей Кузьменко, победный бросок в серии буллитов реализовал Михаил Григоренко.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 3
1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Москва
1:0 – Игумнов (Хиетанен, Кутейкин) – 01:14 (5x5), 1:1 – Робинсон (Петров, Киселевич) – 04:36 (5x4), 1:2 – Кузьменко (Киселевич, Блажиевский) – 18:02 (5x5), 2:2 – Игнатушкин (Корягин, Петунин) – 34:26 (4x4), 2:3 – Григоренко – 65:00 ( ПБ)
Таблица трансферов КХЛ. «Ак Барс» отпустил Захарчука и подпишет Бурмистрова
Всё самое главное о переходах в КХЛ в преддверии дедлайна.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент