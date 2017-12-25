В. Воробьёв: игра с ЦСКА доказала, что у нас есть характер и динамовский дух

Главный тренер московского “Динамо” Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от матча с ЦСКА, в котором его подопечные проиграли со счётом 2:3.



“Хорошая игра, московское дерби, хорошая вывеска. Благодарен ребятам — бились сегодня с очень сильной командой. Многие говорят, что у нас нет характера. Так вот эта игра доказала, что у нас есть характер, есть динамовский дух, и мы будем бороться в каждом матче, несмотря на соперника.



Ждём травмированных ребят, даём шанс молодёжи на будущее. Нам предстоят два тяжёлых матча до Нового года. Завтра восстановимся и с хорошим настроением поедем в Магнитогорск. Для нас плей-офф уже идёт, каждое очко — на вес золота.



Была ли мысль в тот момент, когда игра в овертайме шла “4 на 4”, сделать остановку? Не было. Старались выжимать из того, что было. Как оценю игру Бочарова? Повторюсь, и Бочаров, и вся команда пластались. Поздравил ребят с приличной игрой. Мы взяли сегодня очко, бились, помогали вратарю, в каких-то моментах Иван нас реально подтащил”, — передаёт слова Воробьёва корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

«Динамо» уступило по буллитам ЦСКА в московском дерби