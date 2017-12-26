Никонцев: «Адмирал» покинули 5 ведущих игроков, они сразу вышли в 3 звена

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев подвёл итоги матча с «Адмиралом» (6:2).



«Мы были в курсе, что команду соперника покинули пять ведущих игроков, что у них есть серьёзные трудности. Правда, мы не ожидали, что «Адмирал» будут действовать против нас в три пятёрки с самого начала матча. На такие матчи даже немного сложнее настроиться, так как, конечно, прессу мы читаем. Но все ребята молодцы, ответственно подошли к игре, выполнили установку. Да, в третьем периоде было заметно, что игроки «Адмирала» начинают уставать, и мы постарались этим воспользоваться. Хотя концентрацию нельзя было терять ни на минуту.



Игра, конечно, получилась несколько другая по содержанию, чем в Шанхае. Здесь площадка маленькая, думать и делать надо всё гораздо быстрее. Не сказал бы, что мы сегодня хуже двигались. Нет, чувствовали себя неплохо. Главное — выиграли», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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