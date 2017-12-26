Гол и результативный пас Кольцова помогли «Спартаку» уверенно обыграть «Адмирал»

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение от московского «Спартака», встреча завершилась со счётом 2:6. «Моряки» не могут победить на протяжении четырёх матчей кряду.
В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Мищенко и Назар Гичибеков. У «Спартака» голы на свой счёт записали Кирилл Кольцов, Вячеслав Лещенко, Александр Хохлачёв, Вилле Лаюнен и Анатолий Никонцев, оформивший дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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