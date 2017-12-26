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Гол и результативный пас Кольцова помогли «Спартаку» уверенно обыграть «Адмирал»

Хоккей

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение от московского «Спартака», встреча завершилась со счётом 2:6. «Моряки» не могут победить на протяжении четырёх матчей кряду.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Мищенко и Назар Гичибеков. У «Спартака» голы на свой счёт записали Кирилл Кольцов, Вячеслав Лещенко, Александр Хохлачёв, Вилле Лаюнен и Анатолий Никонцев, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 6
0:1, 1:2, 1:3
Спартак
Москва
0:1 – Кольцов (Комаров, Калинин) – 12:47 (5x5), 0:2 – Никонцев (Воронин, Мирнов) – 28:52 (5x4), 0:3 – Лещенко – 29:04 (5x5), 1:3 – Мищенко – 35:03 (5x5), 1:4 – Хохлачёв (Максвелл, Кольцов) – 44:55 (5x5), 1:5 – Лаюнен (Провольнев, Радил) – 45:46 (5x5), 2:5 – Гичибеков (Мамашев) – 48:37 (5x5), 2:6 – Никонцев – 52:51 (en)

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