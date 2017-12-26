Стал известен состав молодёжной сборной России на дебютный матч МЧМ-2018

Опубликован состав молодёжной сборной России на дебютный матч МЧМ-2018, в котором она сыграет с командой Чехии.
Сборные России и Чехии встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 17 раз. Россияне выиграли 14 игр.
Россия:
Мельничук (Сухачёв);
Алтыбармакян — Мальцев — Полодян, Кныжов — Зайцев;
Соколов — Рубцов — Абрамов, Саморуков — Макеев;
Манукян — Иванов — Свечников, Шепелев — Минулин;
Костин — Шолохов — Каюмов, Елизаров — Сёмин.
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