Стал известен состав молодёжной сборной России на дебютный матч МЧМ-2018

Опубликован состав молодёжной сборной России на дебютный матч МЧМ-2018, в котором она сыграет с командой Чехии.



Сборные России и Чехии встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 17 раз. Россияне выиграли 14 игр.



Россия:



Мельничук (Сухачёв);

Алтыбармакян — Мальцев — Полодян, Кныжов — Зайцев;

Соколов — Рубцов — Абрамов, Саморуков — Макеев;

Манукян — Иванов — Свечников, Шепелев — Минулин;

Костин — Шолохов — Каюмов, Елизаров — Сёмин.



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