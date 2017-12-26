Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Стал известен состав молодёжной сборной России на дебютный матч МЧМ-2018

Хоккей

Опубликован состав молодёжной сборной России на дебютный матч МЧМ-2018, в котором она сыграет с командой Чехии.

Сборные России и Чехии встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 17 раз. Россияне выиграли 14 игр.

Россия:

Мельничук (Сухачёв);
Алтыбармакян — Мальцев — Полодян, Кныжов — Зайцев;
Соколов — Рубцов — Абрамов, Саморуков — Макеев;
Манукян — Иванов — Свечников, Шепелев — Минулин;
Костин — Шолохов — Каюмов, Елизаров — Сёмин.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Стартовали на МЧМ! Сборная России проиграла Чехии. LIVE
От хорошего старта может зависеть весь ход турнира. Как пройдёт первый матч для команды Брагина?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент