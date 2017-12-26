Сейв Александра Салака стал лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги определил десять лучших вратарских спасений прошедшей игровой недели.
10. Эмиль Гарипов («Ак Барс»)
9. Ларс Юханссон (ЦСКА)
8. Микко Коскинен (СКА)
7. Илья Самсонов («Металлург» Мг)
6. Игорь Сапрыкин («Витязь»)
5. Константин Барулин (ХК «Сочи»)
4. Игорь Бобков («Адмирал»)
3. Микко Коскинен (СКА)
2. Ларс Юханссон (ЦСКА)
1. Александр Салак («Сибирь»)
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