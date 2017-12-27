И. Никитин: зачем Шумакову драться? Он забивать должен

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо» со счётом 5:1.

«Игра была очень равная до третьей шайбы. Две команды сражались. Большинство и меньшинство — это то, что решило сегодня исход матча.

Немножко не соглашусь, что в предыдущих матчах у нас отсутствовала мотивация. Команда была мотивирована и с московским «Динамо», и с «Витязем», и с «Металлургом». Просто сегодня мы забили. Настраивались на все игры. Где-то были ошибки, где-то игровая дисциплина страдала.

Что касается ротации, то Петерис (Скудра, главный тренер «Торпедо». — Прим. «Чемпионата») сказал, что они готовятся к плей-офф. Мы тоже готовимся к плей-офф. Тоже проверяем ребят на таких соперниках.

Была ли установка Шумакову не вступать в драку? Зачем ему отвечать? Зачем ему драться? Он забивать должен», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.