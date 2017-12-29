Дурны — о 43 сейвах в игре с США: просто восторг, главная игра моей жизни

Молодёжная сборная США потерпела сенсационное поражение от команды Словакии на МЧМ-2018. Матч завершился в пользу словаков со счётом 3:2. Голкипер сборной Словакии Роман Дурны отразил 43 броска по воротам и прокомментировал исход матча.

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«Это была самая большая игра в моей жизни, просто восторг, неописуемые эмоции. Мы должны сегодня наслаждаться нашей победой, а завтра, в наш выходной день, уже будем готовиться к следующей игре», — приводит слова Дурны официальный сайт турнира.

Голкипер команды Словакии был признан лучшим игроком матча.