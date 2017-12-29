МЧМ: сборная Словакии бурно отпраздновала победу над США (видео из раздевалки)

Молодёжная сборная США потерпела сенсационное поражение от команды Словакии на МЧМ-2018. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу словаков.

Бучек: команда Словакии U20 даже не могла подумать, что может играть, как США

Голкипер команды Роман Дурны отразил 43 броска по своим воротам, а победу сборной Словакии принёс точный бросок нападающего команды Самуэля Бучека за 128 секунд до конца третьего периода.

Команда Словакии после матча ярко отпраздновала запоминающийся успех в раздевалке, который позволил ей выйти на второе место в группе А.

Видео того, как сборная Словакии праздновала свою победу, можно посмотреть в «твиттере» IIHF.