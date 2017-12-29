МЧМ: сборная Словакии бурно отпраздновала победу над США (видео из раздевалки)

Молодёжная сборная США потерпела сенсационное поражение от команды Словакии на МЧМ-2018. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу словаков.
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Голкипер команды Роман Дурны отразил 43 броска по своим воротам, а победу сборной Словакии принёс точный бросок нападающего команды Самуэля Бучека за 128 секунд до конца третьего периода.
Команда Словакии после матча ярко отпраздновала запоминающийся успех в раздевалке, который позволил ей выйти на второе место в группе А.
Видео того, как сборная Словакии праздновала свою победу, можно посмотреть в «твиттере» IIHF.
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