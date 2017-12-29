Дуайер: в перерыве жёстких разговоров не было, но «Динамо» вышло другой командой

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу в матче со СКА (6:3).



«Очень важная победа. И она была достигнута во многом благодаря нашим болельщикам — той атмосфере, которую они обеспечили сегодня на арене. У СКА впечатляющая атака, что мы сполна прочувствовали в первом периоде. Но со второго трибуны погнали нас вперёд, мы быстро сравняли и быстро развили успех. В третьем пришлось немало провести в обороне, но мы справились. Очень благодарен Эроту, который нас не раз откровенно выручил.



В первом перерыве никаких жёстких разговоров не было — лишь указал на некоторые недочёты. Нам ещё повезло, что к первому перерыву уступали лишь одну шайбу. Попросил парней просто показать свой лучший хоккей. И они послушали: на второй период в форме «Динамо» вышла совсем другая команда.



Парни просто должны понимать, что сыграли сегодня здорово, на этом и нужно сконцентрироваться. И продолжать в том же духе в наступающем году. Времени на отдых не много. Уже на 1 января назначена тренировка. А после занятия 2-го числа сразу вылетаем на очередной матч в Магнитогорск», — цитирует Дуайера «Прессбол».

Минское «Динамо» забило 6 голов и второй раз в сезоне обыграло СКА