Сборная Финляндии взяла верх над командой Словакии на МЧМ-2018

Сборная Финляндии добилась успеха в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира в Баффало, одержав победу над соперниками из Словакии со счётом 5:2.



Первый период обошёлся без заброшенных шайб, во втором периоде финны сумели дважды поразить ворота словаков, которые ответили лишь одним голом. В третьем периоде команда Финляндии сняла все вопросы о победителе, забросив ещё три шайбы. Йоона Коппанен и Маркус Нурми записали на свой счёт по голу и результативной передаче.



В заключительном туре группового этапа Финляндия, с учётом этого успеха гарантировавшая себе место в плей-офф, сыграет с хозяевами турнира, Словакия проведёт встречу с Данией.