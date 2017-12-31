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Сборная Финляндии взяла верх над командой Словакии на МЧМ-2018

Хоккей

Сборная Финляндии добилась успеха в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира в Баффало, одержав победу над соперниками из Словакии со счётом 5:2.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб, во втором периоде финны сумели дважды поразить ворота словаков, которые ответили лишь одним голом. В третьем периоде команда Финляндии сняла все вопросы о победителе, забросив ещё три шайбы. Йоона Коппанен и Маркус Нурми записали на свой счёт по голу и результативной передаче.

В заключительном туре группового этапа Финляндия, с учётом этого успеха гарантировавшая себе место в плей-офф, сыграет с хозяевами турнира, Словакия проведёт встречу с Данией.

U20 ЧМ-2018
31 декабря 2017, воскресенье. 00:00 МСК
Финляндия U20
5 : 2
0:0, 2:1, 3:1
Словакия U20
1:0 – Коппанен (Нурми, Яаскя) – 27:45 (5x5), 1:1 – Бодак (Тамаши, Иван) – 34:14 (5x5), 2:1 – Рясянен (Юолеви, Толванен) – 39:02 (5x4), 3:1 – Хепониеми (Куокканен) – 46:23 (5x5), 3:2 – Бучек (Кривошик, Ружичка) – 49:03 (5x5), 4:2 – Иконен – 52:36 (5x5), 5:2 – Нурми (Коппанен) – 54:01 (5x5)
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