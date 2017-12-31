Главный тренер Канады: в четвертьфинале МЧМ готовы сыграть с любым соперником

Главный тренер молодёжной сборной Канады Доминик Дюшарм прокомментировал подготовку своей сборной к стадии плей-офф чемпионата мира. Канадская сборная выиграла свою группу и ждёт соперника по четвертьфиналу.

«Нет разницы, с кем играть в четвертьфинале. Мы готовы играть с любым соперником и в любое время. Мне нравится текущее положение нашей команды. Мы прошли через очень многое в четырёх играх группового раунда. Было большое количество разных ситуаций, к которым хорошо адаптировались. Теперь готовы начать финальный раунд.

От каждого звена мы получаем то, чего ждали до турнира. С самого начала турнира играем очень сбалансированно. В каждой игре отличаются разные игроки. Это классно.

Травмы защитников? Ничего серьёзного. Канада начнёт плей-офф в семь защитников. Мы никого не хотим исключать из состава”, — цитирует Дюшарма TSN.