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«Виннипег» разгромил «Эдмонтон», «Детройт» победил «Питтсбург», Малкин забил

Хоккей

«Виннипег Джетс» в гостевом матче разгромил «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Джетс».

В составе победителей по голу записали на свой счёт Марко Данё (3-я минута), Блейк Уилер (14), Кайл Коннор (32), Брайан Литтл (40) и Мэтью Перро (48).

После первого периода голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайка заменил Стив Мэйсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2018, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0 : 5
0:2, 0:2, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Данё (Хендрикс, Шьяро) – 02:34 (5x5), 0:2 – Уилер (Коннор) – 13:15 (5x5), 0:3 – Коннор (Лайне, Лоури) – 31:17 (5x4), 0:4 – Литтл (Моррисси) – 39:57 (5x5), 0:5 – Перро (Армиа, Литтл) – 47:26 (5x4)

«Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд, «Виннипег» одержал третью победу подряд.

«Детройт Ред Уингз» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:1.

В составе «Детройта» дублем отличился Густав Нюквист (12, 57), ещё по шайбе забросили Дилан Ларкин (21) и Франс Нильсен (36). В составе «пингвинов» гол престижа на счету российского нападающего Евгения Малкина (29).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2018, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 1
1:0, 2:1, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Нюквист (Зеттерберг, Бертуцци) – 11:31 (5x5), 2:0 – Ларкин (Татар, Дейли) – 20:59 (5x5), 2:1 – Малкин (Кессел, Мяяття) – 28:04 (5x4), 3:1 – Нильсен (Хельм, Грин) – 35:18 (5x5), 4:1 – Нюквист (Бертуцци, Зеттерберг) – 56:34 (5x5)
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