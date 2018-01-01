«Виннипег» разгромил «Эдмонтон», «Детройт» победил «Питтсбург», Малкин забил

«Виннипег Джетс» в гостевом матче разгромил «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Джетс».

В составе победителей по голу записали на свой счёт Марко Данё (3-я минута), Блейк Уилер (14), Кайл Коннор (32), Брайан Литтл (40) и Мэтью Перро (48).

После первого периода голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайка заменил Стив Мэйсон.

«Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд, «Виннипег» одержал третью победу подряд.

«Детройт Ред Уингз» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:1.

В составе «Детройта» дублем отличился Густав Нюквист (12, 57), ещё по шайбе забросили Дилан Ларкин (21) и Франс Нильсен (36). В составе «пингвинов» гол престижа на счету российского нападающего Евгения Малкина (29).