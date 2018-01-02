WHL: форвард «Калгари» Андрей Гришаков набрал 3 очка и стал третьей звездой игры

Нападающий команды WHL «Калгари Хитмен» Андрей Гришаков признан третьей звездой матча с «Эдмонтон Ойл Кингз», который завершился со счётом 4:5.



Россиянин реализовал большинство во втором периоде, сократив отставание до 1:3, а затем помог своей команде отыграться, сделав две передачи.

Справка «Чемпионата»



Андрей Гришаков, родился 17 мая 1999 года в Челябинске.



Выступал за юношеские команды «Трактора», в сезоне-2014/15 провёл пять матчей за сборную России U16, набрав 3 (0+3) очка.



С 2016 года играет за «Калгари», в этом сезоне провёл 36 матчей и набрал 26 (11+15) очков, всего в WHL набрал 61 (22+39) балл в 106 играх.