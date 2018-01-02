Виньо: я ещё никогда не видел НХЛ настолько конкурентной

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо прокомментировал победу в матче «Зимней классики» с «Баффало Сэйбрз». Его команда вела в две шайбы после первого периода, но не смогла удержать преимущество и победила лишь в овертайме (3:2).

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«Я ещё никогда не видел НХЛ настолько конкурентной, настолько сложной с точки зрения усилий, требуемых для победы. Команды теперь отделяет друг от друга так мало», — приводятся слова Виньо на официальном сайте НХЛ.

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