Гол Анатолия Голышева признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ опубликовала подборку лучших голов прошедшей недели регулярного чемпионата.
1. Гол Анатолия Голышева в матче с московским «Динамо».
2. Шайба Евгения Чесалина с передачи Анатолия Голышева в матче со СКА.
3. Гол Александра Хохлачёва в ворота «Адмирала».
4. Шайба Джека Скилле с передачи Куинтона Хаудена в матче со СКА.
5. Гол Дмитрия Кугрышева с передачи Чада Ро в игре с «Нефтехимиком».
6. Шайба Владислава Ушенина с передачи Александра Горшкова в матче со «Спартаком».
7. Гол Рока Тичара в матче с ХК «Сочи».
8. Шайба Андрея Обидина с передачи Виталия Попова в матче с московским «Динамо».
9. Гол Энвера Лисина в игре с «Авангардом».
10. Гол Ивана Игумнова с передачи Андрея Кутейкина в матче с ЦСКА.
Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.