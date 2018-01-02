Гол Анатолия Голышева признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ опубликовала подборку лучших голов прошедшей недели регулярного чемпионата.

1. Гол Анатолия Голышева в матче с московским «Динамо».

2. Шайба Евгения Чесалина с передачи Анатолия Голышева в матче со СКА.

3. Гол Александра Хохлачёва в ворота «Адмирала».

4. Шайба Джека Скилле с передачи Куинтона Хаудена в матче со СКА.

5. Гол Дмитрия Кугрышева с передачи Чада Ро в игре с «Нефтехимиком».

6. Шайба Владислава Ушенина с передачи Александра Горшкова в матче со «Спартаком».

7. Гол Рока Тичара в матче с ХК «Сочи».

8. Шайба Андрея Обидина с передачи Виталия Попова в матче с московским «Динамо».

9. Гол Энвера Лисина в игре с «Авангардом».

10. Гол Ивана Игумнова с передачи Андрея Кутейкина в матче с ЦСКА.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.