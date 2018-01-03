Костин и Свечников нанесли 0 бросков по воротам в четвертьфинале с США

Сборная России завершила выступление на молодёжном чемпионате мира, проиграв США в четвертьфинале со счётом 2:4.



Нападающие Клим Костин и Андрей Свечников не нанесли за матч ни одного броска в створ. Костин набрал одно очко за передачу.



В составе нашей команды больше всех игрового времени получили защитник Егор Зайцев, который провёл на площадке 20 минут 55 секунд, и нападающий Артур Каюмов, сыгравший 20 минут 2 секунды.



Меньше всего сыграл защитник Владислав Сёмин, который в первом периоде был удалён до конца игры за атаку в голову. Не считая его, худшими по игровому времени стали нападающий Андрей Свечников (10.54), Алексей Полодян (11.53) и Дмитрий Соколов (11.56).

Лимит на чудеса. Брагин впервые остался без медалей «Молодёжка» проиграла американцам и впервые с 2010 года не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.