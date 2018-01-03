Кагарлицкий: есть политическая задумка на Матч звёзд, с того года над ней думали

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ.



«Запомнился мой первый Матч звёзд. Поехали туда с Игорем Скороходовым, мы близко дружим, он за «Югру» играл. Было приятно встретиться в одной команде, по детству выступали вместе. Запомнился и уфимский Матч звёзд: новый формат, по мне, более интересен для болельщиков. Я хотел бы, чтобы Матч звёзд носил более спортивный характер, не в плане силовой борьбы, а в плане скорости. Сам стараюсь на этих матчах нести позитивный посыл зрителям и играть на полную, не халявить.



Буллиты исполнял, но задумок особенных не было. Может, сейчас. Хотя пока времени не хватает. Чтобы удивить, нужно крепко подумать. На самом деле есть одна фишка, но она больше политическая, ещё с того года думали над ней. Пожалуй, это будет актуально. Заинтригую», — цитирует Кагарлицкого официальный сайт лиги.

Три главных вопроса. Эксперты — о финише «регулярки» КХЛ «Амур» обгонит «Сибирь» и «Барыс» в борьбе за плей-офф, а «Ак Барс» отвоюет первое место на Востоке — так считают эксперты.