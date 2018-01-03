Ялонен: из-за проблем с составом в защите «Йокерита» играет форвард

Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен подвёл итоги после поражения от московского ЦСКА (1:2).



«В первом периоде хозяева были лучше, во втором — мы, а в третьем и овертайме были моменты у обоих ворот, но ЦСКА смог свой реализовать. Хорошо сыграли в неравных составах — в большинстве забросили, в меньшинстве выстояли «три на пять». У нас в команде девять защитников, четверо из них травмированы, поэтому приходится использовать на позиции защитника нападающего Томми Хухталу», — цитирует тренера ТАСС.

Три главных вопроса. Эксперты — о финише «регулярки» КХЛ «Амур» обгонит «Сибирь» и «Барыс» в борьбе за плей-офф, а «Ак Барс» отвоюет первое место на Востоке — так считают эксперты.