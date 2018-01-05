«Филадельфия» — «Айлендерс»: Эндрю Лэдд завязал массовую потасовку

«Филадельфия Флайерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:4.



На последней минуте игры нападающий «Филадельфии» Эндрю Лэдд сделал подножку на защитнике Эндрю Макдональде, после чего начал массовую потасовку. Самой серьёзной получилась драка между Скоттом Лотоном и Джорданом Эберле, которые были удалены на пять минут. По 10 минут дисциплинарного штрафа получили Уэйн Симмондс и Кэл Клаттербак.



Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.