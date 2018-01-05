«Автомобилист» справился с минским «Динамо», Коварж оформил «сухарь»

«Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:0.

Знарок выиграет в Челябинске. Прогнозы на игровой день КХЛ «Сибирь» выиграет пятый матч подряд, «Автомобилист» остановит минчан, а «Лада» одолеет московское «Динамо».

Счёт в матче открыл Илья Крикунов, который реализовал большинство «Автомобилиста» на 16-й минуте игры. Егор Миловзоров установил окончательный результат, поразив пустые ворота в концовке встречи. Вратарь Якуб Коварж оформил «сухарь», отразив 26 бросков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.