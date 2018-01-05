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«Автомобилист» справился с минским «Динамо», Коварж оформил «сухарь»

Хоккей

«Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:0.

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Счёт в матче открыл Илья Крикунов, который реализовал большинство «Автомобилиста» на 16-й минуте игры. Егор Миловзоров установил окончательный результат, поразив пустые ворота в концовке встречи. Вратарь Якуб Коварж оформил «сухарь», отразив 26 бросков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Крикунов (Егоршев, Миловзоров) – 15:26 (5x4), 2:0 – Миловзоров (Егоршев, Гареев) – 59:30 (en)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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