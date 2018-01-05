«Лада» — «Динамо»: Брюквин жёстко толкнул Ежова головой на борт и получил «5+20»

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин был удалён до конца игры в матче с «Ладой».

Знарок выиграет в Челябинске. Прогнозы на игровой день КХЛ «Сибирь» выиграет пятый матч подряд, «Автомобилист» остановит минчан, а «Лада» одолеет московское «Динамо».

В середине третьего периода форвард бело-голубых нанёс травму защитнику тольяттинской команды Денису Ежову, толкнув его на борт. Судьи выписали хоккеисту большой и дисциплинарный до конца игры штраф. Ежов покинул площадку только с посторонней помощью.

Идёт третий период, «Лада» ведёт со счётом 2:1.

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Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.