Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Карлссон: жертвоприношение не помогло. Может, другие клубы зарезали больше овец?

Хоккей

Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон рассказал о жертвоприношении барана, которое было совершено на домашней арене астанинской команды.

«Это было безумие. Не так часто приносят в жертву барана, когда дела идут плохо. Я сам этого не видел, но знаю, что это происходило где-то на арене. Когда мы зашли в раздевалку, священник окропил нас водой.
Жертвоприношение не помогло. Наверное, другие клубы зарезали больше баранов», — цитирует Карлссона Aftonbladet.

«Барыс» проиграл последние шесть матчей и идёт за пределами зоны плей-офф.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент