Михаил Сергачёв завершил игру с «Оттавой» с показателем полезности «-4»

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели второе поражение кряду по итогам гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», уступив в Канаде со счётом 3:6.

Защитник «молний» Михаил Сергачёв завершил матч с показателем полезности "-4". Он провёл на льду 15.59 и сделал голевую передачу. Российский хоккеист трижды бросил по воротам соперника и выполнил три силовых приёма.

С таким же показателем закончил матч защитник «Лайтнинг» Антон Строльман.

Это худший матч в карьере Сергачёва, который ранее никогда не завершал игру с показателем полезности хуже, чем "-1".

У форвардов Никиты Кучерова, Владислава Наместникова и Стивена Стэмкоса по «-2».

В 41 игре сезона Сергачёв набрал 26 (8+18) очков при показателе полезности "+12".