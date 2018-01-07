Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Итоги дня МХЛ и ВХЛ: восьмое подряд поражение «Крыльев Советов»

Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге 7 января состоялся один матч.

«Крылья Советов» на домашнем льду проиграли «Капитану» со счётом 3:4. Это поражение стало для команды восьмым кряду. «Капитан» прервал семиматчевую серию поражений.

МХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Москва
3 : 4
1:0, 1:1, 1:2, 0:1
Капитан
Ступино
1:0 – Дмитричев (Копылов) – 00:36 (5x5), 1:1 – Семыкин (Тютчев) – 33:00 (5x5), 2:1 – Каптелин (Михасёнок) – 37:28 (4x5), 2:2 – Кашафетдинов (Улогов) – 42:24 (5x5), 2:3 – Улогов (Хоба) – 45:37 (5x5), 3:3 – Алексеев (Рыженьков) – 58:29 (5x4), 3:4 – Постнов – 61:54 (5x5)

В Высшей хоккейной лиге состоялось два матча.

ЦСК ВВС на домашнем льду крупно проиграл «Челмету» со счётом 1:5. Хозяева потерпели третье поражение подряд.

ВХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
1 : 5
1:1, 0:4, 0:0
Челмет
Челябинск
1:0 – Пушкарский – 05:40 (5x5), 1:1 – Тертышный (Кулиев) – 10:07 (5x5), 1:2 – Петриков (Зиновьев) – 23:27 (5x5), 1:3 – Мошаров (Уфимцев, Петриков) – 24:54 (5x5), 1:4 – Кошурников (Кулиев, Тертышный) – 25:10 (5x5), 1:5 – Петриков (Мошаров, Уфимцев) – 30:27 (5x5)

«Барс» в упорной борьбе уступил «Спутнику» со счётом 1:2. Победу гостям принёс точный бросок Николая Владимирова, выступавшего за казанский клуб на протяжении трёх сезонов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Барс
Казань
1 : 2
0:1, 1:1, 0:0
Спутник
Нижний Тагил
0:1 – Патрушев (Арефьев, Гайсин) – 03:31 (5x4), 1:1 – Цуканов (Обухов, Каштанов) – 32:46 (5x5), 1:2 – Владимиров (Путилов, Чемерикин) – 35:32 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент