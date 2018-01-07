Итоги дня МХЛ и ВХЛ: восьмое подряд поражение «Крыльев Советов»

В Молодёжной хоккейной лиге 7 января состоялся один матч.

«Крылья Советов» на домашнем льду проиграли «Капитану» со счётом 3:4. Это поражение стало для команды восьмым кряду. «Капитан» прервал семиматчевую серию поражений.

В Высшей хоккейной лиге состоялось два матча.

ЦСК ВВС на домашнем льду крупно проиграл «Челмету» со счётом 1:5. Хозяева потерпели третье поражение подряд.

«Барс» в упорной борьбе уступил «Спутнику» со счётом 1:2. Победу гостям принёс точный бросок Николая Владимирова, выступавшего за казанский клуб на протяжении трёх сезонов.