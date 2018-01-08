Сейв Василевского попал в топ-3 лучших сейвов недели в НХЛ

НХЛ опубликовала подборку лучших вратарских спасений прошедшей игровой недели.

1. Сейв Картера Хаттона в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

2. Сейв Кэри Прайса в овертайме матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

3. Сейв Андрей Василевского в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

4. Сейв Крэйга Андерсона в матче с «Детройт Ред Уингз».

5. Сейв Хенрика Лундквиста в матче с «Детройт Ред Уингз».

6. Сейв Юусе Сароса в матче с «Миннесотой Уайлд».

7. Сейв Джейка Аллена в игре с «Нэшвилл Предаторз».

8. Сев Пекки Ринне в матче с «Миннесотой Уайлд».

9. Сейв Джимми Ховарда в игре с «Оттавой Сенаторз».

10. Сейв Майка Смита в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

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Бобровский и Василевский — лучшие в НХЛ. И вот почему Выбрать, кто из них круче, практически нереально. Но мы попробовали.

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