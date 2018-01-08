Сейв Василевского попал в топ-3 лучших сейвов недели в НХЛ

НХЛ опубликовала подборку лучших вратарских спасений прошедшей игровой недели.
1. Сейв Картера Хаттона в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
2. Сейв Кэри Прайса в овертайме матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
3. Сейв Андрей Василевского в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
4. Сейв Крэйга Андерсона в матче с «Детройт Ред Уингз».
5. Сейв Хенрика Лундквиста в матче с «Детройт Ред Уингз».
6. Сейв Юусе Сароса в матче с «Миннесотой Уайлд».
7. Сейв Джейка Аллена в игре с «Нэшвилл Предаторз».
8. Сев Пекки Ринне в матче с «Миннесотой Уайлд».
9. Сейв Джимми Ховарда в игре с «Оттавой Сенаторз».
10. Сейв Майка Смита в матче с «Чикаго Блэкхоукс».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Бобровский и Василевский — лучшие в НХЛ. И вот почему
Выбрать, кто из них круче, практически нереально. Но мы попробовали.
Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.