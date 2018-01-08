Вратарь «Куньлуня» Хелльберг подписал новый контракт с клубом

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» Магнус Хелльберг подписал новый контракт, информирует Hockey Sverige. Новое соглашение с 26-летним шведским голкипером подписано до конца сезона-2018/19.



В нынешнем сезоне Хелльберг принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, одержав 17 побед. В среднем голкипер пропускал около 2,26 шайбы за игру, отражая 92,8% бросков по своим воротам.



«С нетерпением ожидаю своего продолжения карьеры в Китае, хочу продолжать развивать там хоккей», — сказал игрок.



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