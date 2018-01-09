«Амур» взял верх над «Барысом», вернувшись в зону плей-офф

Хабаровский «Амур» на домашнем льду взял верх над астанинским «Барысом», встреча закончилась со счётом 3:1. «Тигры» прервали серию поражений из трёх матчей и вернулись в зону плей-офф Восточной конференции.



В команде Андрея Мартемьянова заброшенными шайбами отметились Ян Коларж, Александр Горшков и Георгий Бердюков. Единственный гол в составе гостей сумел записать на свой счёт Кевин Даллман.

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