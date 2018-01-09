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«Амур» взял верх над «Барысом», вернувшись в зону плей-офф

Хоккей

Хабаровский «Амур» на домашнем льду взял верх над астанинским «Барысом», встреча закончилась со счётом 3:1. «Тигры» прервали серию поражений из трёх матчей и вернулись в зону плей-офф Восточной конференции.

В команде Андрея Мартемьянова заброшенными шайбами отметились Ян Коларж, Александр Горшков и Георгий Бердюков. Единственный гол в составе гостей сумел записать на свой счёт Кевин Даллман.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2018, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 1
0:0, 1:0, 2:1
Барыс
Астана
1:0 – Коларж (Зогорна) – 31:00 (5x4), 1:1 – Даллман (Старченко, Маклюков) – 41:48 (5x4), 2:1 – Горшков (Клопов, Йордан) – 42:08 (5x5), 3:1 – Бердюков – 43:26 (5x5)

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