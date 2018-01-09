Плэтт: горжусь тем, что Ничушкин выступает в ЦСКА, это классный игрок

Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт рассказал о своих впечатлениях от игры с «Автомобилистом» (4:3).



«Могу сказать, что „Автомобилист“ — очень хорошая команда. Она играет в быстрый хоккей, и поэтому у неё много моментов. Они очень сильны в перемещениях, и во втором периоде они нашли способ взломать нашу оборону. Поэтому у наших ворот возникало так много опасных ситуаций.



Гол Ничушкина сильно повлиял на игру? Конечно, это была шайба большого мастера. Горжусь тем, что он играет за нас, это классный игрок. Для нас мотивация в оставшихся матчах состоит в том, чтобы сыграть с командой, занимающей второе место в другой конференции. Перед перерывом на Олимпиаду мы ещё встретимся с „Ак Барсом“. Это очень хорошо, что нам предстоит сыграть с лидерами Востока перед плей-офф», — сказал Плэтт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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