Купер: в Василевском я вижу преданность «Тампе» и волю к победе

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 5:4 и игру вратаря Андрея Василевского.



«Преданность нашей команде и воля к победе — вот что я вижу в Василевском. Что касается хет-трика Джонсона, то он его заслужил. Третий гол был потрясающим, Джонсон играл невероятно», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Василевский отразил бросков и одержал 27-ю победу в сезоне, он является лидером НХЛ по этому показателю.

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