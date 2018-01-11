«Сибирь» — «Авангард»: форвард гостей Ковалёв забил первый гол в КХЛ в 21-й игре

Во втором периоде встречи новосибирской «Сибири» и омского «Авангарда» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий гостей Антон Ковалёв. Для 20-летнего игрока этот гол стал первым в Континентальной хоккейной лиге, для этого ему потребовалось провести 21 матч.



В нынешнем сезоне Ковалёв также отметился одной результативной передачей.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Ковалёва также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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