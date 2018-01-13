Сорокин — об ОИ-2018: голову себе не забиваю, нужно просто работать

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин поделился мнением о своём возможном попадании на ОИ-2018.



«Я бы не сказал, что думаю об этом каждый день. Безусловно, читаю новости в Интернете… Но голову себе точно не забиваю. Вплотную начну размышлять на эту тему только тогда, когда увижу окончательный состав. Просто надо работать, а там уж как сложится.



Ситуация вокруг сборной России? Ты не можешь на неё никак повлиять – вот главное. Конечно, я следил за развитием событий, особенно за судьбой ребят в одиночных видах спорта, за которых была борьба. Нельзя было допустить, чтобы такие люди, как, например, Женя Медведева не поехали на игры. Они – эталон спортсмена», — цитирует Сорокина официальный сайт КХЛ.

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